Guns N’ Roses em Salvador: saiba valor dos ingressos da turnê

Guns N’ Roses - Foto: Reprodução| Redes sociais

A famosa banda de rock Guns N’ Roses anunciou uma série de shows pelo Brasil em 2026. A capital baiana está entre as cidades que receberão a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que acontecerá em Salvador no dia 15 de abril, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Além de Salvador, outras oito cidades brasileira também fazem parte do roteiro: Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.

Ingressos e valores

O anúncio movimentou as redes sociais e já gera questionamentos sobre os preços da turnê. Em São Paulo, as vendas começam no dia 14 de dezembro, com ingressos a partir de R$ 300, na modalidade meia-entrada, disponíveis para compra pelo site Eventim.

Os valores para o show em Salvador ainda não foram divulgados. No entanto, segundo a produtora Mercury Concerts, as informações sobre as vendas de ingressos para as demais cidades serão anunciadas em breve pelos canais oficiais.

Confira valores do ingresso em São Paulo