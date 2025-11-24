Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROCK N' ROLL

Guns N’ Roses em Salvador: saiba valor dos ingressos da turnê

Banda anunciou shows pelo Brasil em 2026

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/11/2025 - 14:55 h
Guns N’ Roses
Guns N’ Roses -

A famosa banda de rock Guns N’ Roses anunciou uma série de shows pelo Brasil em 2026. A capital baiana está entre as cidades que receberão a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que acontecerá em Salvador no dia 15 de abril, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Além de Salvador, outras oito cidades brasileira também fazem parte do roteiro: Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ícones da Bahia lamentam morte de Jimmy Cliff
Guns N' Roses anuncia show em Salvador; saiba data
As 10 músicas mais memoráveis de Jimmy Cliff

Ingressos e valores

O anúncio movimentou as redes sociais e já gera questionamentos sobre os preços da turnê. Em São Paulo, as vendas começam no dia 14 de dezembro, com ingressos a partir de R$ 300, na modalidade meia-entrada, disponíveis para compra pelo site Eventim.

Os valores para o show em Salvador ainda não foram divulgados. No entanto, segundo a produtora Mercury Concerts, as informações sobre as vendas de ingressos para as demais cidades serão anunciadas em breve pelos canais oficiais.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Guns N' Roses (@gunsnroses)

Confira valores do ingresso em São Paulo

  • Pista Premium: R$ 1.350,00 (inteira) | R$ 675,00 (meia)
  • Pista: R$ 750,00(inteira) | R$ 375,00 (meia)
  • Cadeira Inferior: R$ 950,00 (inteira) | R$475,00 (meia)
  • Cadeira Superior: R$ 600,00 (inteira) |R$300,00 (meia)
  • Backstage Mirante: R$ 3.090,00 (inteira) | R$2.415,00 (meia)
  • Fan Zone Pista Premium: R$ 2.850,00 (inteira) | R$2.175,00 (meia)
  • Fan Zone Cadeira Inferior: R$ 2.450,00 (inteira) | R$1.975,00 (meia)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Guns N' Roses Salvado turnê

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guns N’ Roses
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Guns N’ Roses
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Guns N’ Roses
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Guns N’ Roses
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x