Guns N' Roses anuncia show em Salvador; saiba data

A banda Guns N' Roses vai fazer um show em Salvador em 2026. A apresentação, que faz part de uma nova etapa da turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things', vai acontecer no dia 15 de abril na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

No Brasil, a banda vai passar por 9 cidades no total: Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luiz e Belém.

Ingressos

A pré-venda exclusiva para fãs cadastrados no Nightrain (programa de membros da banda), exclusiva para o Brasil, será anunciada em breve. As vendas serão feitas exclusivamente pelo site Eventim.

Confira todas as datas:

Datas dos shows | Foto: Divulgação

Guns N' Roses já cantou várias vezes no Brasil. A primeira vinda da banda ao país foi em 1991, quando se apresentou no Rock in Rio II, no Maracanã, Rio de Janeiro.

A banda mudou de nome várias vezes – Rose, Hollywood Rose e LA Guns – antes de finalizar sua formação com Slash (o guitarrista inglês Saul Hudson), Duff McKagan (baixista) e Steven Adler (baterista).

Eles estrearam nos palcos no Troubadour, legendária casa de rock de Los Angeles, em um show anunciado como ‘A surra de rock 'n' roll na qual ninguém é esmagado’. Nele, apresentaram um som que era meio metal, meio punk.

Após uma turnê desastrosa em 1985 (o grupo chegou a ter de pedir carona até Seattle após sua van quebrar), a banda se reanimou com o lançamento independente do EP Live ?!*@ Like a Suicide, que levou ao contrato com a gravadora Geffen Records.

O primeiro álbum do Guns N' Roses, Appetite For Destruction (1987), é até hoje o disco de estreia mais vendido da história, com mais de 30 milhões de cópias (18 milhões delas nos Estados Unidos). E olha que o debut foi tímido, apenas um 182º lugar nas paradas.