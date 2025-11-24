Antes do Guns N’ Roses: os shows internacionais que pararam Salvador

Elton John se apresentou em 2014 - Foto: Divulgação

Salvador nem sempre aparece com frequência nas grandes rotas internacionais de shows, mas quando entra no mapa, costuma viver momentos históricos. Conhecida pela diversidade cultural e pelo público apaixonado, há anos reivindica a chegada de espetáculos de grande porte, pressionando produtores e mostrando, na prática, sua força como praça de eventos.

A confirmação da passagem do Guns N’ Roses pela capital baiana em 2026 reacendeu esse sentimento. A escolha da banda, que incluiu Salvador ao lado de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, foi celebrada como um reconhecimento da demanda crescente por grandes apresentações na Bahia. O anúncio também reacendeu memórias de shows internacionais que marcaram gerações.

Afinal, apesar de não ser presença constante nas turnês globais, Salvador já recebeu alguns dos artistas mais influentes da música mundial. Relembre apresentações que escreveram capítulos inesquecíveis na história musical da cidade:

Gloria Gaynor - 2007

Gloria Gaynor, musa da Disco Music dos anos 70, se apresentou no dia 25 de janeiro. Imortalizada através da canção "I Will Survive", Gloria trouxe seus grandes sucessos para Salvador.

Beyoncé – 2010

Em fevereiro de 2010, Salvador viveu um dos maiores espetáculos de sua história com a chegada de Beyoncé. A diva pop lotou o Parque de Exposições com cerca de 50 mil pessoas durante a turnê “I Am… World Tour”. O evento teve a própria Ivete Sangalo como show de abertura. A artista voltou em dezembro de 2023 para um evento surpresa chamado "Club Renaissance", promovendo o lançamento de seu filme, Renaissance: a film by Beyoncé.

50 Cent - 2010

O rapper 50 Cent se apresentou em Salvador no dia 9 de julho de 2010, no Wet N' Wild. Além das canções do novo CD, o repertório incluiu hits como "I run New York", "What up gangsta” e “In da club”.

Black Eyed Peas - 2010

A icônica Black Eyed Peas, formada na época por Fergie, Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo trouxe à capital baiana a turnê do álbum The E.N.D. Quatro elevadores, que foram usados por Michael Jackson, deram um toque glamuroso à entrada de cada um deles.



Elton John – 2014

Quatro anos depois, foi a vez de Elton John emocionar a cidade. O artista britânico desembarcou com a turnê “Follow Yellow Brick Road” para um show memorável na Arena Fonte Nova. A apresentação foi vista por mais de 36 mil pessoas.

David Guetta - 2014

No mesmo ano, David Guetta levou cerca de 20 mil pessoas à Arena Fonte Nova. Com um show marcado por um repertório de sucessos, o DJ francês não só transformou o espaço em uma grande pista de dança, como fez todo mundo cantar junto hits como When Loves Take Over, I Gotta Feeling e Titanium.

Maroon 5 - 2016

Pela primeira vez o grupo americano tocou na capital baiana e emocionou uma audiência formada, na sua maioria, por jovens e adolescentes desacostumados a ver de perto atrações internacionais. Acompanhado de Jesse Carmichael (teclado), PJ Morton (teclado), James Valentine (guitarra), Mickey Madden (baixo) e Matt Flynn (bateria), Adam Levine abriu o set list da noite com o sucesso Animals. Sem perder o fôlego engatou mais outros hits: One More Night, Stereo Hearts e Harder.

Paul McCartney – 2017

Em outubro de 2017, Salvador recebeu ninguém menos que Paul McCartney. O ex-Beatle levou a turnê “One on One” para a Arena Fonte Nova e atraiu 49,8 mil fãs.

Roger Waters – 2018

Um ano depois, a Arena voltou a ser palco de outro gigante: Roger Waters. O ex-Pink Floyd apresentou a turnê “Us + Them” para cerca de 28 mil pessoas. Emocionado, o músico prestou homenagem ao capoeirista Moa do Katendê, assassinado dias antes, e incluiu críticas sociais e políticas que repercutiram por todo o país.

A-ha – 2022

A retomada pós-pandemia também trouxe novidades. Em julho de 2022, a banda norueguesa A-ha se apresentou na Arena Fonte Nova.

Salvador tem “total capacidade” de receber megashows internacionais

Em entrevista ao Portal A TARDE, Aldo Mendonça Albuquerque Benevides, conhecido como Aldinho Benevides, nome cotado quando o assunto é entretenimento, afirmou que Salvador tem “total capacidade” de receber megashows internacionais. “Tanto na parte hoteleira e de restaurantes, quanto na parte estrutural e na quantidade de público para receber qualquer show internacional”, pontuou.

Marcelo Brito, sócio da Salvador Produções, compartilha da mesma opinião de Aldinho. O empresário destacou que a cidade é totalmente estruturada e com capacidade de receber um megaevento internacional. “Salvador é uma escola, ensina para outras cidades e para o mundo inteiro como se ter uma grande concentração de pessoas em um determinado local. Temos capacidade, temos beleza e temos uma cidade maravilhosa”, disse.

Ele ressaltou, porém, que para esses eventos acontecerem, os governantes precisam querer fazer: “Temos total possibilidade, [mas] depende dos órgãos públicos, tanto do governo estadual quanto do governo municipal de querer realizar e trazer esse investimento para a nossa cidade”.

Quem também já entrou nesse debate recentemente foi Luis Justo, CEO do Rock World, que realiza os maiores festivais de música e entretenimento do mundo como Rock in Rio, Rock in Rio Lisboa, Lollapalooza e The Town. Ele avaliou que a Bahia, por si só, é um “palco”.

“Não só porque tem tantas estrelas que nasceram, vivem e construíram a carreira aí, mas também grande parte da nossa história do entretenimento, dos grandes jogos, das grandes festas e festividades, também passam pela Bahia”, afirmou Justo, em conversa com o Portal.

Segundo ele, um dos exemplos da capacidade do estado é a realização do Carnaval, considerado o maior do mundo. “Existe aí uma relevância muito grande, é um dos grandes pólos”, disse. Ele falou que turnês e artistas internacionais não passam pela Bahia, e acabam focando no eixo Rio-São Paulo, por questão de logística e, possivelmente, falta “de receptividade da Bahia para esses eventos”.

No entanto, o último ponto de Luis Justo foi rebatida por Benevides, que garantiu: “A Bahia ou qualquer cidade dela jamais pode ser julgada como uma cidade que não tem receptividade para qualquer tipo de evento, ou qualquer tipo de coisa, porque se tem uma coisa que a Bahia sabe fazer é receber bem”.