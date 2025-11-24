Arena Fonte Nova celebra anúncio de show do Guns N’ Roses em Salvador

Show integra nova etapa da turnê mundial e coloca Salvador na rota dos grandes espetáculos - Foto: Reprodução / Casa de Apostas Arena Fonte Nova

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova confirmou, nas redes sociais, que Salvador vai receber um dos maiores nomes do rock mundial em 2026. Em publicação, o estádio anunciou: "É OFICIAL! Guns N' Roses na Arena Fonte Nova!".

Segundo o post, a "banda legendária se apresenta na aqui em 15 de abril de 2026! Mais uma atração internacional confirmada para a Arena Fonte Nova, que segue como um dos principais palcos de grandes espetáculos na Bahia. Fique ligado para mais novidades e informações sobre a venda de ingressos".

A Arena também destacou sua tradição em receber grandes atrações: "Desde sua inauguração, a Arena tem recebido alguns dos maiores nomes da música do Brasil e do mundo, como Elton John, Paul McCartney, Roger Waters, A-ha e David Guetta e ícones brasileiros como Caetano, Bethânia, Gilberto Gil e muitos outros.

Além disso, em breve anunciaremos importantes artistas nacionais e bandas internacionais de pop e rock para o calendário do próximo ano."

A apresentação da banda norte-americana faz parte de uma nova etapa da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. O show está marcado para o dia 15 de abril de 2026, também confirmado pelo grupo: "A banda Guns N' Roses vai fazer um show em Salvador em 2026.

A passagem pelo Brasil inclui nove cidades: Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém. A pré-venda exclusiva para membros do Nightrain será divulgada em breve, e os ingressos gerais serão vendidos pelo site Eventim.

O Guns N’ Roses já se apresentou diversas vezes no país, incluindo a histórica participação no Rock in Rio II, em 1991. A trajetória da banda inclui mudanças de formação, apresentações icônicas e o lançamento de Appetite For Destruction (1987), o álbum de estreia mais vendido da história, com mais de 30 milhões de cópias.