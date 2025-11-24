Ex-BBB que já namorou com Jimmy Cliff lamenta perda e mostra foto rara

O músico Jimmy Cliff e a jornalista Harumi Ishihara - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor e compositor Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, morreu nesta segunda-feira, 24, aos 81 anos. Reconhecido mundialmente por difundir a música jamaicana, o artista manteve forte vínculo com o Brasil ao longo da carreira.

Nos anos 1980, Cliff viveu um romance com a jornalista Harumi Ishihara, então repórter e mais tarde participante do Big Brother Brasil. Eles se conheceram durante uma coletiva da turnê realizada com Gilberto Gil e a relação acabou levando Harumi à Jamaica, onde chegaram a morar juntos. Ela também apareceu em um clipe gravado pelo músico no Rio.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, Harumi publicou uma mensagem breve e afetiva: “Uma grande paixão. Descanse em paz. Give thanks. Love & Peace”. A repercussão da morte mobilizou fãs do reggae e admiradores de sua trajetória global.

Uma herança que atravessa gerações

De acordo com Latifa, esposa do artista, Cliff sofreu uma convulsão que evoluiu para pneumonia. Em comunicado, ela agradeceu o apoio recebido e destacou o carinho do público, que considerava essencial para a força criativa do músico.

Jimmy Cliff também morou em Salvador, onde se relacionou com a artista visual Sônia Gomes. Dessa união nasceu Nabiyah Be, atriz e cantora em ascensão internacional, com papéis em “Pantera Negra” e na série “Daisy Jones & The Six”. Ela mantém vivas as raízes baianas que o pai ajudou a cultivar.

A morte de Jimmy Cliff encerra a trajetória de um artista que transformou o reggae em linguagem universal. Seu impacto cultural, somado às conexões profundas com o Brasil, reforça a dimensão global de sua obra.