Show com Gil e jogo do Bahia: Jimmy Cliff tinha 'paixão' por Salvador

Jimmy Cliff e Gilberto Gil em Salvador - Foto: Cedoc A TARDE

O cantor Jimmy Cliff, que morreu nesta segunda-feira, 24, desenvolveu, ao longo das últimas décadas, uma relação de paixão com Salvador. Entre os momentos, está um show histórico ao lado de Gilberto Gil, na antiga Fonte Nova.

Turnê com Gilberto Gil

Jimmy Cliff e Gilberto Gil fizeram um show que marcou a história de Salvador, na antiga Fonte Nova. A apresentação, que ocorreu em maio de 1980, foi parte de uma turnê da dupla por cinco grandes cidades brasileiras.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Depois de dançar dentro de rodas formadas por afoxés e vestir as roupas destes grupos. Uma por cima da outra, os dois músicos, no salão de recepções do aeroporto, receberam bênçãos e colares de Oxalá e Xangô de mãe Ruth de Oxalá", diz trecho de matéria do Jornal A TARDE em maio de 1980, narrando a chegada de Cliff no aeroporto de Salvador.

Na foto: cantor jamaicano Jimmy Cliff Foto: Cedoc A TARDE Data: 1995 | Foto: Cedoc A TARDE

A apresentação, segundo informações divulgadas na época, contou com cerca de 60 mil pessoas. Nos anos seguintes, o cantor que morreu aos 81 anos, se aproximaria ainda mais da capital baiana.

Jimmy Cliff e o Bahia

Jimmy Cliff voltou a Salvador nos anos seguintes. Na década de 1990, o cantor esteve novamente na Fonte Nova, mas desta vez como torcedor, assistindo uma partida do Esporte Clube Bahia.

O jogo em questão foi entre Bahia e Athletico (PR). A partida terminou empatada em 1 a 1. Na mesma oportunidade, o jamaicano ainda assistiu um confronto entre Vitória e Sport.

Entrevista ao JORNAL A TARDE

Jimmy Cliff, que também morou na capital baiana nos anos 1980, e teve a filha Nabiyah Be, nascida e criada em Salvador, deu uma entrevista ao Caderno 2 de A TARDE, em 1993. Na ocasião, o cantor definiu ao jornalista Luiz Cláudio Garrido, o que é o reggae.

Reggae é um lamento, o canto de um povo sofrido que transforma as suas dores em música, em busca da alegria. O reggae nasceu desse espirito. Estávamos lutando por um respeito à nossa identidade, por um reconhecimento. E quando nós fazíamos o reggae ele nos deixava felizes Jimmy Cliff, em entrevista ao A TARDE

Morte de Jimmy Cliff

Jimmy Cliff morreu aos 81 anos, nesta segunda-feira, 24, por complicações decorrentes de uma pneumonia.

Na foto: cantor jamaicano Jimmy Cliff Foto: Carlos Santana / Cedoc A TARDE Data: 1990 | Foto: Carlos Santana | Cedoc A TARDE

“Quero agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil. Jimmy, meu querido, descanse em paz. Cuidarei de cumprir todos os seus desejos. Peço que respeitem nossa privacidade neste momento”, agradeceu Latifa, esposa do artista, ao comunicar sua morte.