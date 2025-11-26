PREOCUPANTE
Cantor Xanddy Harmonia dá entrada em hospital
Equipe de Xanddy confirmou a internação
Por Vinicius Viana | Portal Massa!
O cantor Xanddy Harmonia, de 46 anos, deu entrada em um hospital para cuidar da saúde. A assessoria do artista confirmou, ao Portal MASSA!, que ele apresentou um quadro de virose e já recebeu alta.
A equipe de Xanddy reforçou que a agenda de shows segue mantida, sem qualquer alteração. Até o momento, não há informação sobre Carla Perez ter sido ou não infectada.
Nas redes sociais, a ex-dançarina Carla Perez compartilhou uma foto em que aparece deitada em uma maca hospitalar ao lado do marido dentro de uma unidade de saúde. Na legenda, escreveu: "Eu cuido de você, você cuida de mim, e Deus cuida da gente".
