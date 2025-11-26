ESTADO DE SAÚDE
Márcio Victor sofre suspeita de infarto e é internado às pressas
O cantor está realizando uma bateria de exames em um hospital da capital baiana
Por Franciely Gomes
Márcio Victor foi internado às pressas na noite desta terça-feira, 25. O vocalista da banda Psirico sentiu fortes dores no peito e foi encaminhado para o Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia, com uma possível suspeita de infarto.
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista à reportagem do Portal A TARDE. Em nota, a equipe disse que o artista deu entrada no Hospital Aliança Star "após apresentar fortes dores no peito, dormência no braço e mal estar." O artista foi imediatamente avaliado pela equipe assistencial da unidade.
"Após os exames iniciais, os médicos definiram pela transferência do cantor para a UTI Cardiológica, para monitorização e cuidados especializados. Na manhã desta quarta-feira (26), Márcio Victor foi submetido a um cateterismo cardíaco diagnóstico, realizado sem intercorrências", destacou a equipe.
O hospital ressaltou que "o cantor encontra-se estável, lúcido, orientado e com boa evolução clínica".
O cantor estava confirmado como uma das atrações do show do projeto "Clareou", da cantora Ivete Sangalo, que acontece neste domingo, 30. Entretanto, ainda não se sabe se ele manterá a programação após o ocorrido.
