Sarajane nega enfraquecimento da Axé Music: "Não acaba nunca"

Um dos principais nomes da Axé Music, Sarajane afirma que o movimento está em constante transformação. Segundo a artista, o estilo musical pode até estar enfraquecido, mas a energia do gênero segue se reinventando.

Em entrevista ao portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 26, durante o VII Fórum do Carnaval de Salvador, a cantora defendeu o movimento musical como uma mistura de células.

"A Axé Music como um estilo realmente pode estar até acabando. Mas a Axé Music é uma mistura de células rítmicas. É uma energia. Ou seja, é uma música que transcende a tudo isso. Ela é a diversidade, então pode ser um pop, pode ser um merengue, pode ser um samba reggae, pode ser um pagode. A Axé Music é um comportamento do soteropolitano, do povo do Recôncavo, que vem com essa alegria, com sua dança. É um movimento de corpo. Axé não é um estilo de música, é um estilo de vida", defendeu.

Sarajane afirma que novos artistas estão resgatando a essência do movimento, de forma inovadora, como Baiana System. A artista defende que as músicas feitas em Salvador têm a influência africada e, desta forma, não acabará.

"A gente tem a célula do samba ali, a gente tem a célula do africano ali. Então nossa ancestralidade está aí e a Axé Music é música de energia. A Axé Music não acaba nunca. Por mais que as pessoas tentem imitar o americano, imitar o carioca, imitar não sei o quê, não interessa, porque a nossa diversidade que há dentro do nosso próprio corpo, a mistura da nossa genética, ela já traz o tambor", afirmou.

Homenagem ao samba no Carnaval

O Carnaval de Salvador em 2026 terá como tema oficial "110 Anos de Samba", em homenagem aos 110 anos da gravação da música "Pelo Telefone". Sarajane, que regravou a música há 25 anos, celebrou o momento.

"Feliz em saber que o samba vai ser homenageado, porque se você vê a história do samba, nossos irmãos que vieram da África, escravizados, eles vieram trazendo o semba, que foi a primeira manifestação", disse Sarajane.

Por fim, a musa da Axé reiterou a importância de artistas e bandas antigas como Gal do Beco e Viola de Doze, assim como os novos, como Sambaiana, terem espaço no Carnaval.

"Eles têm um espaço deles no Carnaval e que o novo também venha. Tem muita gente boa e nova no samba. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser uma coisa bem bacana", comemorou.