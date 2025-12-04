Homem é preso por estuprar sobrinha de quatro anos na Bahia

- Foto: Ilustrativa: Ascom-PCBA

Um homem de 38 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta quarta-feira, 3, na zona rural de Barra do Choça, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a captura foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

De acordo com o processo judicial, o crime foi cometido contra uma criança, sobrinha do autor, que na época tinha apenas 4 anos. A sentença destaca que o autor se aproveitou do ambiente doméstico e da relação de confiança para praticar o abuso. Ele foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

As diligências policiais localizaram o foragido no fundo de um loteamento, na zona rural do município. Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e segue custodiado à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.