Criminosos invadem casa e matam jogador de futebol na Bahia

Um jogador de futebol amador identificado como Ravelly Santos de Souza, de 22 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira, 4, na Rua do Honório, em Ipiaú, no sul da Bahia. O jovem foi encontrado morto dentro da residência onde morava.

A Polícia Militar informou em nota que equipes da 55ª CIPM foram acionadas para atender a ocorrência de um homem alvejado na área externa de uma residência. "Ao chegarem, os policiais confirmaram o fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito", disse.

De acordo com informações preliminares, Ravelly ainda tentou fugir pelo quintal, mas acabou alcançado pelos homens armados. Moradores relataram que, no momento da execução, a esposa do atleta e a filha, uma criança de 2 anos, estavam na residência. No entanto, a polícia ainda não confirmou essa informação.

De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial de Jequié registrou a morte de Ravelly. As guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.