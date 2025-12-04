Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Criminosos invadem casa e matam jogador de futebol na Bahia

Ravelly Santos de Souza, de 22 anos, morreu no local

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/12/2025 - 8:50 h | Atualizada em 04/12/2025 - 9:14
Ravelly Santos de Souza, de 22 anos,
Ravelly Santos de Souza, de 22 anos, -

Um jogador de futebol amador identificado como Ravelly Santos de Souza, de 22 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira, 4, na Rua do Honório, em Ipiaú, no sul da Bahia. O jovem foi encontrado morto dentro da residência onde morava.

A Polícia Militar informou em nota que equipes da 55ª CIPM foram acionadas para atender a ocorrência de um homem alvejado na área externa de uma residência. "Ao chegarem, os policiais confirmaram o fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito", disse.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações preliminares, Ravelly ainda tentou fugir pelo quintal, mas acabou alcançado pelos homens armados. Moradores relataram que, no momento da execução, a esposa do atleta e a filha, uma criança de 2 anos, estavam na residência. No entanto, a polícia ainda não confirmou essa informação.

Leia Também:

Homem é alvo da PF por ameaças e apologia ao nazismo a universidade na Bahia
Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios
Feira de Santana: suspeito de envolvimento em morte de pastor é preso

De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial de Jequié registrou a morte de Ravelly. As guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Bahia Futebol investigação Ipiaú Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ravelly Santos de Souza, de 22 anos,
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Ravelly Santos de Souza, de 22 anos,
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Ravelly Santos de Souza, de 22 anos,
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Ravelly Santos de Souza, de 22 anos,
Play

Familiares buscam por adolescente desaparecida em cidade da RMS

x