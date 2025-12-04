Menu
POLÍCIA

Suspeitos de lavar dinheiro do PCC são alvos de operação policial

A ação inclui o cumprimento de seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/12/2025 - 9:19 h
Operação Falso Mercúrio

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 4, uma operação contra uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação inclui o cumprimento de seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão em São Paulo capital e Grande São Paulo.

A chamada Operação Falso Mercúrio mobiliza cerca de 100 agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e, além dos mandados, resultou no bloqueio judicial de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos registrados em nome dos suspeitos.

Também foram determinadas restrições judiciais sobre contas bancárias: pelo menos 20 pessoas físicas e 37 empresas tiveram seus ativos congelados.

Segundo as investigações da 3ª Delegacia de Investigações Gerais, a quadrilha operava uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.

A estrutura contava com três tipos de atuação: “coletores”, responsáveis por arrecadar o dinheiro; “intermediários”, que movimentavam e ocultavam os recursos; e os “beneficiários finais”, que recebiam os valores já “limpos”

lavagem de dinheiro Operação Falso Mercúrio PCC Polícia Civil tráfico de drogas

