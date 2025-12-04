Servidor público é morto a tiros dentro de bar; mulher ficou ferida

Vagner foi surpreendido pelos criminosos dentro de um bar - Foto: Reprodução Liberdade News

O servidor público Vagner Mendes, foi executado a tiros, na noite da quarta-feira, 3, na Rua Rui Barbosa, no Bairro Bandeirante, em Itabela, no extermo sul do estado. Ele estava em um bar, por volta das 20h, quando foi surpreendido por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta.

Na mesma ação, uma mulher, que estava próxima de Vagner, foi tingida nas costas. Ela foi socorrida por populares e levada a uma unidade de saúde da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram ao bar, seguiram em direção ao servidor e, se dizer nada, atiraram várias vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Civil de Itabela iniciou as investigações para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime. Com informações do site Liberdade News.