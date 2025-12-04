Menu
POLÍCIA
FALSIFICADOS

Polícia Civil desmantela esquema de comércio de produtos falsificados

Produtos apreendidos estão avaliados em mais de R$2 milhões

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/12/2025 - 21:14 h
Loja foi interditada pela prefeitura
Loja foi interditada pela prefeitura -

Mais de R$2 milhões em mercadorias falsificadas foram apreendidas, na tarde desta quinta-feira, 4, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, durante Contraface, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Segundo informações da PC, o estabelecimento comercial vendia mercadorias de diversas marcas de forma irregular, desde 2022.

No local, os policiais identificaram indícios claros de falsificação, com produtos expostos que imitavam marcas renomadas. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para passar por pericia. De acordo com a polícia, representantes legais das marcas originais foram ouvidos para confirmar a autenticidade dos produtos e contribuir com as análises técnicas.

O estabelecimento foi lacrado pela Prefeitura de Feira de Santana, pois funcionava sem alvará. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimento.

A Operação Contraface contou com atuação integrada da diretoria de Polícia do Interior (Dirpin/Leste), da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (COORPIN/Feira de Santana), da 2ª Delegacia Territorial e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECARGA) e de órgãos municípios.

