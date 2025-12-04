Gari influenciador é executado na porta de casa em Salvador

- Foto: Reprodução redes sociais

Um gari, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, na tarde desta quinta-feira, 4, na Rua do Buracão, localizado entre os bairros da Massaranduba e Uruguai, em Salvador. A vítima, identificada como Jackson Bruno de Santana, também era influenciador digital e acumulava 43 mil seguidores.

Segundo apurado pelo Portal A TARDE com fontes policiais, Jackson estava em casa com a esposa e as duas filhas momentos antes do crime. Segundo relato da companheira à Polícia Militar, o casal alimentava as crianças quando alguém bateu à porta chamando por Jackson.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ao sair para atender, ela ouviu gritos e, em seguida, diversos disparos de arma de fogo. Ao correr para fora, encontrou o marido caído no chão, baleado por um homem ainda não identificado", contou uma fonte policial.

Populares que estavam próximos ajudaram a socorrer Jackson para a UPA Santo Antônio, mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por cerca de cinco tiros.

Vítima era gari e influenciador digital

Jackson trabalhava como gari e também produzia vídeos para as redes sociais, onde acumulava mais de 43 mil seguidores. Nas plataformas, compartilhava conteúdos sobre:

o cotidiano

rotinas do trabalho na limpeza urbana.

Limpurb lamenta morte

Em nota, a Limpurb lamentou profundamente o falecimento do funcionário e destacou que ele não estava em serviço no momento do crime. A empresa prestou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho e afirmou que Jackson será lembrado pela “alegria, comprometimento e dedicação”.

A autarquia também reforçou que as circunstâncias e motivações do assassinato ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

Investigação em andamento

Em nota, a Polícia Militar, por meio da 17ª CIPM, informou que foi acionada para atender a ocorrência e que recebeu da esposa o relato sobre a abordagem na porta de casa seguida dos disparos.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, Jackson foi atingido por disparo de arma de fogo e levado para atendimento, mas não resistiu. As guias para remoção e necropsia já foram expedidas, e diligências continuam para identificar autor e motivação do crime.