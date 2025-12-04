Menu
MISTÉRIO

Gari influenciador é executado na porta de casa em Salvador

Vítima também acumulava milhares de seguidores nas redes sociais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/12/2025 - 20:15 h
Imagem ilustrativa da imagem Gari influenciador é executado na porta de casa em Salvador
-

Um gari, de 28 anos, foi morto a tiros na porta de casa, na tarde desta quinta-feira, 4, na Rua do Buracão, localizado entre os bairros da Massaranduba e Uruguai, em Salvador. A vítima, identificada como Jackson Bruno de Santana, também era influenciador digital e acumulava 43 mil seguidores.

Segundo apurado pelo Portal A TARDE com fontes policiais, Jackson estava em casa com a esposa e as duas filhas momentos antes do crime. Segundo relato da companheira à Polícia Militar, o casal alimentava as crianças quando alguém bateu à porta chamando por Jackson.

"Ao sair para atender, ela ouviu gritos e, em seguida, diversos disparos de arma de fogo. Ao correr para fora, encontrou o marido caído no chão, baleado por um homem ainda não identificado", contou uma fonte policial.

Populares que estavam próximos ajudaram a socorrer Jackson para a UPA Santo Antônio, mas ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por cerca de cinco tiros.

Vítima era gari e influenciador digital

Jackson trabalhava como gari e também produzia vídeos para as redes sociais, onde acumulava mais de 43 mil seguidores. Nas plataformas, compartilhava conteúdos sobre:

  • o cotidiano
  • rotinas do trabalho na limpeza urbana.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jackson Bruno (@orelhao11)

Limpurb lamenta morte

Em nota, a Limpurb lamentou profundamente o falecimento do funcionário e destacou que ele não estava em serviço no momento do crime. A empresa prestou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho e afirmou que Jackson será lembrado pela “alegria, comprometimento e dedicação”.

A autarquia também reforçou que as circunstâncias e motivações do assassinato ainda são desconhecidas e deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

Investigação em andamento

Em nota, a Polícia Militar, por meio da 17ª CIPM, informou que foi acionada para atender a ocorrência e que recebeu da esposa o relato sobre a abordagem na porta de casa seguida dos disparos.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, Jackson foi atingido por disparo de arma de fogo e levado para atendimento, mas não resistiu. As guias para remoção e necropsia já foram expedidas, e diligências continuam para identificar autor e motivação do crime.

Pai é preso por estuprar filhos e ameaçá-los de morte
Mulher mata marido a facadas e simula suicídio dele
“Banco paralelo” do PCC é desmontado em megaoperação da Polícia Civil

x