FALSO SUICÍDIO

Mulher mata marido a facadas e simula suicídio dele

A polícia encontrou o homem morto dentro de casa, com uma faca sobre o corpo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/12/2025 - 19:30 h
Laudo pericial apontou incompatibilidade entre ferimento e arma encontrada
Uma mulher, de 56 anos, foi presa nesta terça-feira, 2, em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais, suspeita de matar o marido e depois simular que ele havia se suicidado. Inicialmente, o caso foi registrado como suicídio, mas, durante as investigações a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou indícios de que o fato se tratava de homicídio. A mulher foi presa por força de mandado de prisão preventiva.

O homem, de 54, foi encontrado morto em casa, no bairro Santa Luzia, no dia 7 de novembro último. À época, segundo informações da Polícia Civil, a mulher alegou que o marido tinha tirado a própria vida com uma faca, que foi encontrada em cima do corpo.

Testemunhas e familiares contaram à polícia que o relacionamento do casal era marcado por conflitos e agressões, inclusive, por episódios de maus-tratos atribuídos à mulher, reforçando a suspeota de homicídio.

A possibilidade de suicídio foi descartada após o resultado do laudo pericial que indicou que o ferimento no corpo da vítima foi feita por outra pessoa. Além disso, o exame apontou incompatibilidade entre o ferimento e a faca encontrada em cima da barriga do homem.

Em depoimento, a mulher disse que teve um 'apagão' de memória durante uma briga com o marido. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

