BAHIA

Mãe é suspeita de ferir virilha de filho de 6 anos por medo de abuso

Criança recebeu atendimento médico e ficou sob responsabilidade da equipe hospitalar

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/12/2025 - 17:54 h
A equipe médica avaliou que os ferimentos eram incompatíveis com a versão apresentada e acionou a Polícia Militar -

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante na madrugada de quarta-feira, 4, após cortar a virilha do próprio filho, um menino de seis anos, em Santaluz, cidade localizada no território do Sisal, no interior da Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, a jovem afirmou ter cometido o ato motivada pelo medo de que o menino pudesse abusar sexualmente da irmã, um bebê de apenas seis meses. A suspeita, levou a mãe a provocar ferimentos na criança com um objeto cortante.

Entrada no hospital

O caso veio à tona por volta das 2h, quando o menino deu entrada no hospital acompanhado da mãe, apresentando cortes na região da virilha e próximos ao órgão genital. Aos enfermeiros, a jovem contou inicialmente que o filho teria se ferido sozinho, tentando justificar os cortes como um acidente doméstico.

A equipe médica avaliou que os ferimentos eram incompatíveis com a versão apresentada e acionou a Polícia Militar. Com a chegada dos policiais à unidade, a jovem mudou o relato e confessou ter sido responsável pelos machucados. Ela disse ter agido por receio de que o menino cometesse algum tipo de violência sexual contra a irmã bebê.

Detida

Após a confirmação, a mulher foi detida e conduzida para a Delegacia Territorial de Serrinha, onde foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal. A jovem permanece custodiada e está à disposição da Justiça, que deve avaliar medidas judiciais e protetivas relacionadas às crianças envolvidas.

O estado de saúde do menino não foi detalhado pelas autoridades, mas ele recebeu atendimento médico e ficou sob responsabilidade da equipe hospitalar enquanto o caso segue sendo investigado.

