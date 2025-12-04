Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Idoso é preso suspeito de estuprar a própria neta em Lauro de Freitas

Homem ameaçava a vítima e outros familiares para que o crime não fosse denunciado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/12/2025 - 17:48 h
Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta
Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta -

Um idoso de 67 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira, 4, por abusar sexualmente da própria neta, de 12 anos de idade. A prisão aconteceu em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), no período da manhã.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima relatou o abuso na escola. Ela falou sobre os crimes que começaram no início deste ano, e que o último aconteceu no dia 25 de novembro. Ainda de acordo com a criança, os episódios aconteciam dentro da casa do avô. A menina ainda relatou que ele ameaçava tanto ela quanto a família para que o crime não fosse denunciado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante das informações obtidas na investigação, a polícia implantou uma medida cautelar junto ao Poder Judiciário. O mandato foi deferido com base na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e instrução do processo.

Leia Também:

Urgente: policial é baleado durante operação no interior da Bahia
Justiça condena PMs da Bahia por estupro e extorsão mediante sequestro
Casal de PMs troca tiros após discussão e mulher acaba morta
Corpo é encontrado dentro de cisterna em área de mata em Salvador

Agentes da 27ª Delegacia Territorial de Itinga prenderam o idoso em sua casa. Ele foi encaminhado à Polinter, onde vai seguir à disposição da Justiça.

A vítima foi atendida e vai passar por acompanhamento do serviço psicossocial, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso infantil abuso sexual Lauro de Freitas Policia Civil prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x