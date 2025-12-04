Idoso é preso suspeito de estuprar a própria neta em Lauro de Freitas

Idoso de 67 anos de idade é preso por abusar sexualmente da própria neta - Foto: Reprodução | Políca Civil

Um idoso de 67 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira, 4, por abusar sexualmente da própria neta, de 12 anos de idade. A prisão aconteceu em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), no período da manhã.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima relatou o abuso na escola. Ela falou sobre os crimes que começaram no início deste ano, e que o último aconteceu no dia 25 de novembro. Ainda de acordo com a criança, os episódios aconteciam dentro da casa do avô. A menina ainda relatou que ele ameaçava tanto ela quanto a família para que o crime não fosse denunciado.

Diante das informações obtidas na investigação, a polícia implantou uma medida cautelar junto ao Poder Judiciário. O mandato foi deferido com base na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e instrução do processo.

Agentes da 27ª Delegacia Territorial de Itinga prenderam o idoso em sua casa. Ele foi encaminhado à Polinter, onde vai seguir à disposição da Justiça.

A vítima foi atendida e vai passar por acompanhamento do serviço psicossocial, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).