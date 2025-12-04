Corpo é encontrado dentro de cisterna em área de mata em Salvador

Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime - Foto: Divulgação Polícia Civil

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira, 4, dentro de uma cisterna localizada em uma área de mata de difícil acesso no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador. A região, conhecida como Jaguaripe I, torna o trabalho das equipes mais demorado devido ao terreno fechado e íngreme.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido levada por criminosos armados ligados a uma facção que atua na área e submetida a um “tribunal do crime” antes de ser brutalmente executada.

A Polícia Militar da Bahia informou que policiais do 22º BPM foram acionados pela manhã para verificar a ocorrência na Rua da Macumba, em Cajazeiras. Ao chegar ao local, os militares confirmaram a presença do corpo e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar perícia e remoção da vítima.

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), da Polícia Civil, investiga as circunstâncias da morte. Guias de perícia e necropsia foram expedidas e irão determinar a causa da morte.

A Polícia Civil também realiza diligências para identificar a vítima, além da autoria e motivação do crime.