Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Corpo é encontrado dentro de cisterna em área de mata em Salvador

Vítima pode ter sido julgada em tribunal do crime antes da execução

Luan Julião

Por Luan Julião

04/12/2025 - 13:41 h
Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime
Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime -

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira, 4, dentro de uma cisterna localizada em uma área de mata de difícil acesso no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador. A região, conhecida como Jaguaripe I, torna o trabalho das equipes mais demorado devido ao terreno fechado e íngreme.

Informações preliminares apontam que a vítima teria sido levada por criminosos armados ligados a uma facção que atua na área e submetida a um “tribunal do crime” antes de ser brutalmente executada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso por tentar matar a própria filha arrastada de carro
Idoso de 66 anos é executado a tiros em Candeias
Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS

A Polícia Militar da Bahia informou que policiais do 22º BPM foram acionados pela manhã para verificar a ocorrência na Rua da Macumba, em Cajazeiras. Ao chegar ao local, os militares confirmaram a presença do corpo e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar perícia e remoção da vítima.

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), da Polícia Civil, investiga as circunstâncias da morte. Guias de perícia e necropsia foram expedidas e irão determinar a causa da morte.

A Polícia Civil também realiza diligências para identificar a vítima, além da autoria e motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cajazeiras IV Facções criminosas HOMICÍDIO investigação policial Salvador tribunal do crime

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Primeiras informações apontam execução após tribunal do crime
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x