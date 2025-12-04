Homem é preso por tentar matar a própria filha arrastada de carro

Pai tenta matar filha arrantando ela de carro - Foto: Reprodução | TV Globo

Um homem foi preso nesta terça-feira por tentar matar a própria filha na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o suspeito Valdemar Ferraz Rosendo arrancou com o carro quando ela ia abrir a porta, com isso, sendo arrastada pela rua.

O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Valdemar foi capturado um ano depois do crime após um cerco da 50ª DP (Itaguaí). O homem estava participando de uma partida de futebol amador quando foi preso.

Tentativa de homicídio

De acordo com o registro policial, no dia 17 de outubro de 2024, Valdemar havia discutido com a ex, e a filha foi atrás dele para conversar sobre o assunto.

O pai, que já estava dentro do carro quando a filha se aproximou. Quando ela pegou na maçaneta, Valdemar acelerou o carro, arrastando a própria filha, que gritou por socorro, porém, foi ignorada pelo pai.

Valdemar Ferraz Rosendo preso no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/PCERJ

A mulher só escapou porque a peça se quebrou, fazendo com que ela parasse de ser arrastada. Ele fugiu sem prestar socorro. Depois de saber que a filha havia procurado a polícia, Valdemar se escondeu na comunidade de Bateau Mouche.

O delegado da 50ª DP, Rodrigo Bichara Moreira, instaurou um inquérito para apurar o caso e representou pela prisão preventiva do suspeito. A justiça deferiu o pedido.

Após semanas de monitoramento, equipes localizaram Valdemar na Barra da Tijuca em um campeonato de futebol amador. A prisão foi cumprida no local.