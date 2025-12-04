Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso por tentar matar a própria filha arrastada de carro

A polícia montou um cerco e prendeu o suspeito durante uma partida de futebol amador

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/12/2025 - 13:35 h
Pai tenta matar filha arrantando ela de carro
Pai tenta matar filha arrantando ela de carro -

Um homem foi preso nesta terça-feira por tentar matar a própria filha na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o suspeito Valdemar Ferraz Rosendo arrancou com o carro quando ela ia abrir a porta, com isso, sendo arrastada pela rua.

O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Valdemar foi capturado um ano depois do crime após um cerco da 50ª DP (Itaguaí). O homem estava participando de uma partida de futebol amador quando foi preso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tentativa de homicídio

De acordo com o registro policial, no dia 17 de outubro de 2024, Valdemar havia discutido com a ex, e a filha foi atrás dele para conversar sobre o assunto.

O pai, que já estava dentro do carro quando a filha se aproximou. Quando ela pegou na maçaneta, Valdemar acelerou o carro, arrastando a própria filha, que gritou por socorro, porém, foi ignorada pelo pai.

Valdemar Ferraz Rosendo preso no Rio de Janeiro
Valdemar Ferraz Rosendo preso no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/PCERJ

A mulher só escapou porque a peça se quebrou, fazendo com que ela parasse de ser arrastada. Ele fugiu sem prestar socorro. Depois de saber que a filha havia procurado a polícia, Valdemar se escondeu na comunidade de Bateau Mouche.

Leia Também:

Idoso de 66 anos é executado a tiros em Candeias
Idoso é resgatado em situação de abandono em sítio da RMS
Golpe que imita site cresce e usa artimanha para convencer usuários
Tribunal do crime: corpo é achado com mãos e pés amarrados na BR-324

O delegado da 50ª DP, Rodrigo Bichara Moreira, instaurou um inquérito para apurar o caso e representou pela prisão preventiva do suspeito. A justiça deferiu o pedido.

Após semanas de monitoramento, equipes localizaram Valdemar na Barra da Tijuca em um campeonato de futebol amador. A prisão foi cumprida no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

prisão Rio de Janeiro Tentativa de Homicídio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pai tenta matar filha arrantando ela de carro
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Pai tenta matar filha arrantando ela de carro
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Pai tenta matar filha arrantando ela de carro
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Pai tenta matar filha arrantando ela de carro
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

x