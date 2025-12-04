Golpe que imita site cresce e usa artimanha para convencer usuários

Receita Federal alerta para golpe envolvendo site gov.br - Foto: Montagem | Reprodução

A Receita Federal emitiu um alerta nacional sobre uma nova modalidade de golpe digital que tem chegado às unidades do órgão em diferentes regiões do país. Os fraudadores utilizam nome, CPF e até endereço reais de contribuintes para montar páginas falsas que simulam cobranças oficiais — todas com visual idêntico ao do gov.br — e pressionam o usuário a pagar imediatamente.

Golpistas criam sensação de urgência para forçar o pagamento

De acordo com a Receita, uma característica comum nesses golpes é a pressa artificial. As mensagens incluem:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

prazos de minutos para pagamento;

ameaça de bloqueio do CPF ou de contas bancárias;

falsas ofertas de “desconto” para quitar supostas dívidas;

uso insistente de expressões como “urgente”, “evite penalidades” ou “ação imediata”.

O órgão reforça que não envia mensagens com prazos curtos, nunca solicita pagamento por aplicativos e não exige ação imediata. Qualquer dúvida deve ser verificada diretamente nos canais oficiais.

| Foto: Reprodução

Uso de dados reais aumenta a credibilidade do golpe

A estratégia criminosa se torna mais convincente porque as páginas falsas exibem informações verdadeiras do contribuinte, como nome completo e CPF. Em alguns casos, até o endereço aparece no material fraudulento.

Apesar disso, a Receita Federal esclarece que não envia boletos, cobranças ou links externos por mensagens, muito menos por aplicativos como WhatsApp ou SMS.

Sites falsos imitam o gov.br, mas endereço entrega a fraude

Os golpistas replicam cores, brasões, tipografias e até assinaturas para simular páginas oficiais. A principal diferença está no link: somente sites terminados em gov.br são autênticos.

Qualquer variação, como .info, .org, .net, .app ou domínios com pequenas alterações no nome, indica fraude. A orientação é sempre digitar manualmente o endereço oficial no navegador, em vez de clicar em links enviados por terceiros.

Pendências reais aparecem somente no e-CAC

Para consultar débitos, notificações ou documentos oficiais, o contribuinte deve acessar exclusivamente o e-CAC, plataforma disponível no site da Receita Federal.

O órgão reforça que não oferece descontos por mensagem, não envia cobranças diretas e não aceita pagamentos fora de seus canais oficiais.