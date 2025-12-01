Menu
BRASIL

BC lança nova ferramenta anti-golpes; saiba como funciona

Sistema BC Protege+ permite bloquear abertura de contas e bancos serão obrigados a encerrar contas-bolsão utilizadas em golpes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/12/2025 - 17:16 h
Banco Central abre uma nova ferramenta de proteção
Banco Central abre uma nova ferramenta de proteção

O Banco Central (BC) liberou nesta segunda-feira, 1º, seu novo sistema de segurança anti-golpes, o “BC Protege+”. A ferramenta permite que os clientes bloqueiem a abertura de contas em seus nomes, visando reforçar a proteção do usuário e reduzir as fraudes nos sistemas financeiros.

A adesão é voluntária e o serviço pode ser acessado pelo portal “Meu BC”, que reúne várias ferramentas de segurança, como o Registrato e o Sistema de Valores a Receber (SVR).

Com a implementação da ferramenta, todas as instituições financeiras passam a ser obrigadas a consultar o BC Protege+ antes de abrir contas de depósito, poupança ou contas de pagamento pré-pagas. A checagem deve ser feita de forma prévia e obrigatória por meio de todos os bancos, conforme a resolução do BC.

Entenda como o serviço funciona

O serviço é gratuito e permite que tanto pessoas como empresas comuniquem ao sistema financeiro que não desejam a abertura de uma conta ou sua inclusão como titular ou representante em outras contas, restringindo contratações.

O cliente registra, de maneira voluntária, que não deseja abrir novas contas ou ser incluído como representante ou titular em contas de terceiros. A consulta por parte das instituições é obrigatória antes de formalizar qualquer abertura de conta nos modelos previstos.

O Protege+ integra o pacote de reforço à segurança iniciado em outubro, que inclui rastreamento automático do caminho dos recursos e melhorias no botão de contestação de transações suspeitas, agora disponível diretamente nos aplicativos dos bancos.

Fim das Contas-Bolsão

Além da implementação da nova ferramenta, passa a valer também o fim das chamadas “Contas-Bolsão”, usadas para movimentar dinheiro de terceiros e frequentemente associadas a esquemas criminosos.

As instituições financeiras serão obrigadas a encerrar esse tipo de conta, que dificulta o rastreamento de recursos e já apareceu em investigações como as operações Carbono Oculto, ligadas ao PCC, e Poço de Lobato, sobre o Grupo Refit, apontado como maior sonegador de impostos do país.

x