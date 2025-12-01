Banho ao acordar é obrigatório? Debate viral divide brasileiros

internautas defendem hábitos, atacam maus cheiros e reacendem a rivalidade entre costumes pelo Brasil - Foto: Ivan Svyatkovsky / divulgação

O que era para ser só mais um desabafo nas redes virou uma verdadeira praça de guerra virtual. A pergunta — “é realmente necessário tomar banho logo ao acordar?” — tomou conta do X (antigo Twitter) e dividiu o país entre defensores da chuveirada matinal e quem jura que um banho noturno já dá conta do recado.

O debate explodiu depois que usuários passaram a compartilhar relatos pessoais, indignações e até estudos. A discussão misturou higiene, ciência e regionalidade. Em poucas horas, o tema virou um dos mais comentados do dia.

Comentários inflamados dominam o debate

Entre os que consideram o banho matinal obrigatório, o tom foi direto — e afiado.

“Eu, mesmo tendo tomado banho à noite, acordo e tomo de novo. É o básico da civilidade e da higiene”, escreveu uma usuária, irritada com a quantidade de pessoas admitindo pular a etapa.

Outro comentário, viral: “Ele fazendo mil coisas de manhã e ainda vai sair sem banho? Deus me livre!”

Internautas também reforçaram o incômodo de conviver com quem não toma banho antes de sair de casa: “Ninguém é obrigado a sentir seu mau cheiro.”

Time do banho noturno rebate

Mas a outra ala não ficou calada. Para muitos, o banho da noite resolve tudo — e o da manhã seria totalmente dispensável.

“Eu só tomo à noite. Pra mim basta”, comentou uma usuária, apoiada logo em seguida por outros que reforçaram que o importante é estar limpo, não seguir regras sociais.

Outros ainda afirmaram que a escolha é puramente pessoal:

“Eu tomo todos os dias de manhã e, às vezes, à noite. Depende da rotina.”

E teve quem questionou a lógica do “banho duplo”:

“Qual o sentido de tomar banho antes de dormir e outro ao acordar? Vocês vivem numa usina nuclear?”

Entre tantas opiniões, um ponto chamou atenção: muitos atribuíram o hábito ao clima.

“Só Norte e Nordeste têm costume de tomar banho de manhã. No centro-sul o pessoal toma só à noite, por causa do frio”, pontuou um internauta, reacendendo a eterna disputa climática-cultural do país.

Perfis defendem que “ser cheiroso” é mais importante que horário

No meio do fogo cruzado, surgiram vozes pedindo paz — e bom senso.

“Se a pessoa toma ou não, isso é de cada um. O importante é não feder”, resumiu um usuário, arrancando risadas e curtidas.

Outro ainda se defendeu de acusações de falta de higiene:

“Posso garantir que sou mais cheiroso que quem toma banho pela manhã. Minha toalha não fede e minha cama tá limpa. Vocês que são podres!”

O que dizem os especialistas sobre a rotina ideal?

Pesquisadores e médicos lembraram que o banho matinal tem sim seus benefícios. A água mais fria pode ajudar a despertar, melhorar a circulação e reduzir o cheiro corporal causado pelas horas de sono.

Dermatologistas também alertam sobre a descamação natural durante a noite — uma parte significativa da pele morta fica nos lençóis, o que pode piorar alergias e favorecer ácaros. Microbiologistas reforçam que acordar e banhar-se pode reduzir odores e ajudar a iniciar o dia com mais frescor.

Por outro lado, quem prefere o banho noturno não está errado: a prática ajuda a remover a sujeira acumulada ao longo do dia e pode facilitar o sono. Já banhos muito quentes e frequentes exigem cuidado para não ressecar a pele.

No fim das contas, a escolha é pessoal — mas o consenso entre os profissionais é claro: o importante é manter a higiene e lavar a roupa de cama com frequência.