HOME > POLÍTICA
ARTICULAÇÃO

De surpresa, Lula almoça com relator da indicação de Messias ao Senado

Weverton Rocha já se mostrou favorável a indicação do AGU ao cargo no STF

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

01/12/2025 - 16:16 h
Lula e Wewerton se encontraram nesat segunda-feira, 1º.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçou nesta segunda-feira, 1º, no Palácio do Planalto com o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

O almoço ocorreu em meio às críticas do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao Executivo. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também participou da reunião.

O almoço entre o presidente Lula e o senador não estava na agenda oficial divulgada pelo Planalto. Pela manhã, Lula se reuniu com ministros do governo, entre eles Rui Costa da Casa Civil, Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Fernando Haddad do Ministério da Fazenda e Gleisi Hoffman da Secretaria de Relações Institucionais.

Na semana passada, o pedetista disse que iria trabalhar para um parecer favortável a Messias. Como vice-líder do governo na Casa, o senador não tem espaço político para apresentar um parecer contrário à indicação. Embora, pelo rito, o relator possa apresentar parecer favorável ou contrário à indicação.

Messias foi indicado pelo presidente Lula, mas não era o favorito de Davi Alcolumbre, que vem demonstrando insatisfação com o nome.

A sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, está marcada para 10 de dezembro – apesar de a mensagem de indicação ainda não ter sido enviada pela Presidência da República ao Senado.

Reação exagerada

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, considerou a reação do presidente Davi Alcolumbre “exagerada” sobre a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“A reação do presidente do Senado na minha opinião foi uma reação exagerada. [...]. Espero que tudo corra na normalidade”, disse o petista.

Em entrevista à imprensa, o petista confirmou que está mobilizando seus pares a aprovar a indicação de Jorge Messias à vaga de ministro do STF.

Para Wagner, não há "sentido" que qualquer senador opte pela rejeição ao nome de Messias durante votação no Congresso.

Alcolumbre afirmou causar "perplexidade" o fato de a mensagem do governo com a indicação de Messias ao STF não ter sido enviada ainda ao Senado.

Em seguida, o presidente do Senado mencionou ser prerrogativa da Casa aprovar ou rejeitar o nome escolhido, assim como é prerrogativa do Executivo indicar.

Horas depois do comunicado do senador, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o Planalto "jamais" considerou "rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo".

Tags:

Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula supremo tribunal federal

x