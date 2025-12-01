PSD bate martelo e Otto Alencar confirma indicação de filho ao TCE

Otto Alencar e Otto Filho - Foto: Reprodução | Instagram

Os rumores sobre a indicação do deputado federal Otto Filho (PSD) à vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE) foram confirmados pelo seu pai, o senador Otto Alencar, nesta segunda-feira, 1º.

O presidente estadual da legenda também afirmou que Otto Filho conta com o apoio dos seus correligionários para concorrer ao posto, assim como da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos.

“O PSD se reuniu na semana passada, em Brasília, os deputados federais todos, e também os deputados estaduais, e eles respaldam a indicação do deputado Otto Filho para o TCE", iniciou o pessedista, que complementou:

"Falta o governador decidir. Mas tem o apoio de todos os deputados federais, de todos os deputados estaduais, da presidente Ivana Bastos, de vários setores aí. Não há uma decisão única minha, absolutamente, que eu não iria de encontro”.

O senador também explicou como se deu a indicação do herdeiro e negou qualquer tipo de barganha sobre a designação, como a manutenção do apoio do PSD ao governador Jerônimo Rodrigues.

“No início, seria a indicação do deputado federal Sérgio Brito, depois o Sérgio Brito não quis ir para o tribunal, e todos se reuniram e indicaram o nome do Otto Filho. [...]. Se não decidir, continuo com ele do mesmo jeito, não tem nenhum problema. Não é uma condição minha exigir cargo para estar na aliança com o governo, nunca exigi nada para apoiar nossa causa, nosso projeto”, afirmou Otto ao site Off News.

O acolhimento ou não do nome que será indicado ao cargo cabe ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), que em seguida, repassa para os deputados estaduais.