Otto Alencar desmente candidatura ao governo: "Invenção"

Senador Otto Alencar (PSD) - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD) desmentiu nesta segunda-feira, 1º, os rumores de que concorrerá ao posto de governador da Bahia nas eleições de 2026, como vem circulando na imprensa baiana.

Aos jornalistas, o congressista considerou as especulações sobre o assunto como "invenção" e comenta quando aceitaria assumir o posto, que hoje, é assumido por Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará à reeleição.

“Eu nunca declarei isso, em lugar nenhum, em momento nenhum, inventaram até que tinha nosso áudio, eu nunca gravei nada nesse tipo, eu tive a oportunidade de ser governador em 2022, convidado por Wagner, pelo presidente Lula, tive que ir a São Paulo para dizer a ele que eu não seria candidato", afirmou o pessedista.

O parlamentar ainda afirmou que a sua decisão foi consentida pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, durante uma reunião com o governador do Paraná, Ratinho Jr.

"Eu tive uma reunião com o presidente Lula, com o presidente do meu partido, tem mais ou menos 60 dias, em um almoço lá no Alvorada, quando Kassab levou o nome do Ratinho Júnior como candidato a presidente da República", disse Otto, complementando:

"Nesse almoço com eu, Lula e Kassab, ficou claro quando Kassab disse: 'a Bahia está fora disso, lá Otto tem o compromisso com o senhor, presidente, e vai manter esse compromisso'. O meu compromisso é com a reeleição do Lula e do governador Jerônimo Rodrigues".

As especulações sobre a possibilidade de Otto concorrer ao cargo de Executivo surge diante da possibilidade de Angelo Coronel ser excluído da chapa majoritária em 2026.