Ângelo Coronel Filho e Otto Alencar Filho reafirmam apoio a Jerônimo

Otto Filho (à esquerda) e Coronel Filho (à direita): demonstração de unidade ao lado de Jerônimo - Foto: Gabriela Silva | Ascom

Se alguém tem dúvida sobre a manutenção da aliança entre PT e PSD no governo da Bahia, o deputado estadual Ângelo Coronel Filho e o federal, Otto Alencar Filho, fizeram questão de deixar tudo muito claro.

Durante a entrega de um pacote de obras em Ipecaetá, neste domingo, 17, os filhos de Angelo Coronel e Otto Alencar, ambos senadores do PSD e aliados de primeira hora do PT no estado, reforçaram a parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em seu discurso, Coronel Filho destacou a presença constante do governador no interior e o volume de entregas realizadas em pouco mais de dois anos e meio de mandato:

“Vossa excelência, o senhor que em dois anos e meio de governo vem trabalhando, viajando, entregando obras por toda a Bahia. Já entregou aqui uma escola de tempo integral e hoje retorna a Ipecaetá para entregar o asfalto que leva a Cavunge, o estádio municipal e a delegacia militar e civil, um complexo importante. A gente só tem a agradecer ao senhor por esse empenho e dedicação para com toda a Bahia, em especial hoje aqui em Ipecaetá. Quero dizer que pode contar com a gente. Estaremos juntos para ajudar os baianos, porque é assim que a gente gosta de trabalhar”, afirmou.

Já Otto Filho ressaltou sua relação de longa data com Jerônimo e lembrou que esteve entre os primeiros a defender o nome do petista ainda antes do início da campanha de 2022:

“Tenho dito, e fui um dos primeiros, se não o primeiro, antes mesmo do PT, a falar sobre o nome do governador. Porque eu conheço Jerônimo, sei da sua índole e da sua capacidade de trabalho. Em dois anos e meio vem mostrando isso, entregando obras em toda a Bahia. Nós estamos juntos, do seu lado, governador. Infelizmente o senador Otto Alencar não pôde estar aqui, mas reafirmo nosso compromisso e apoio”, disse.

Unidade

As falas dos dois deputados reforçam o alinhamento entre PT e PSD, partidos que formam o núcleo da base governista na Bahia e que têm sinalizado unidade em torno do projeto político liderado por Jerônimo Rodrigues.

“Até aqui nós chegamos unidos. Uma família unida, forte, trabalhando muito. Quero aproveitar e me dirigir a todos os prefeitos e vereadores que são da nossa base e aqueles que estão se relacionando, não entre nesse jogo para antecipar os prazos, eleição é em 2026 e quero reafirmar que vamos construir uma chapa competitiva e uma chapa da unidade. Não se faz política se não for na base da união”, afirmou Jerônimo.