Zé Ronaldo faz convite a Jerônimo para a ExpoFeira em Feira de Santana

Zé Ronaldo convidou o governo para a abertura da ExpoFeira - Foto: Vinicius Portugal / Portal MASSA!

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), comentou nesta terça-feira (12) sobre a sua atual proximidade com o Governo do Estado. O gestor feirense ressaltou que se trata de uma parceria institucional e que não recebeu uma ‘chamada’ do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) sobre o assunto.

“Eu sempre fiz relação institucional, continuo fazendo. Sempre fui um homem de diálogo, de respeito ao próximo e vou continuar fazendo”, disse o prefeito ao ser questionado pelo Portal Massa!, durante coletiva de imprensa para comentar sobre a 46ª edição da ExpoFeira, nesta terça (12).

Falando em ExpoFeira, o evento também contará com o apoio do Governo da Bahia. O prefeito, inclusive, convidou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a abertura. Zé Ronaldo comentou sobre a reunião que teve na segunda-feira (11) com o secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Pablo Barrozo.

“Estivemos em Salvador ontem, deixamos os pleitos lá. O governo disse que vai participar, inclusive estão convidados para participar da abertura da ExpoFeira. Então eles vão participar com os equipamentos e também fizemos a solicitação financeira. Estão dizendo que vão participar. Haverá uma nova reunião amanhã do secretário (Silvaney Araújo) lá em Salvador”, comentou Zé Ronaldo.

Sem grandes atrações

Outro ponto destacado pelo prefeito é que neste ano não haverá atrações nacionais na ExpoFeira. A decisão foi um pedido dos criadores de animais e acatada pelo gestor, que classificou esse momento como uma oportunidade de incentivo para os artistas locais.

“Isso já vem há algum tempo, né? Antes do ano passado e outros anos já aconteceu isso. Então eu acho que deu certo e ia seguir fazendo isso. É uma oportunidade também para que essas pequenas bandinhas possam participar e mostrar sua arte”, explicou o prefeito.

Fim dos engarrafamentos

Zé Ronaldo também garantiu que os engarrafamentos que causaram transtornos nos últimos anos serão solucionados nesta edição.

“Uma das ações que foram feitas foi exatamente tirar os ônibus de dentro do estacionamento. Porque os técnicos entenderam que, como o ônibus entrava no mesmo local que os carros, pela Noide Cerqueira, e precisava fazer a volta lá dentro, estava causando muito transtorno. Então isso não vai acontecer este ano. A gente acha que o trânsito vai fluir bem melhor nesta ExpoFeira”, enfatizou o prefeito.