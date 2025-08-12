Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

ExpoFeira: secretários revelam expectativas para edição do evento

Evento em Feira de Santana reúne expositores, tecnologia e ações para fortalecer o agro e a agricultura familiar

Por Vinicius Portugal | Portal MASSA!

12/08/2025 - 20:55 h
Secretários Silvaney Araújo e Cristiano Lobo
Feira de Santana vive a expectativa para a 46ª edição da ExpoFeira, que será realizada entre os dias 7 e 14 de setembro, no Parque de Exposições João Martins da Silva.

O secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural (Seagri) do município, Silvaney Araújo, enfatizou, nesta terça-feira (12), a importância do evento para a Princesinha do Sertão.

“A ExpoFeira hoje é uma grande vitrine do agro, do nosso Nordeste, da nossa Bahia, da nossa cidade. Para a gente, sempre é um orgulho poder realizar esse grande evento. A ExpoFeira, como eu sempre digo, está no nosso sangue, na nossa cultura, no nosso desejo. É uma festa da família, é uma festa regional, e a gente está unindo forças. Hoje, já temos confirmados grandes expositores e criadores com genética de destaque”, afirmou o secretário ao Portal Massa!.

Além dos grandes agricultores, Silvaney revelou que o município está preparando ações voltadas para a agricultura familiar. A importância da tecnologia no agro também será um dos destaques da exposição.

“A gente está buscando ter a agricultura familiar muito presente, com o Caminho da Roça e a agricultura solidária. Também estamos trazendo grandes marcas que apresentem o que há de mais moderno em tecnologia para o agro. Hoje, a tecnologia domina tudo, e no agro não pode ser diferente. Estamos organizando uma festa de uma atividade que é responsável por 30% do PIB do Brasil. Temos essa responsabilidade e o dever de diversificar ao máximo, mostrando o que temos de melhor”, comentou Silvaney.

Para toda a família

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Cristiano Lobo, destacou que o evento é voltado para toda a família e convidou o público a prestigiar a ExpoFeira.

“Um evento que movimenta muito a nossa economia e é aguardado durante todo o ano. As pessoas já ficam na expectativa por esse período importante, de 7 a 14 de setembro. Teremos momentos muito especiais que, certamente, vão agradar as famílias. Como já vivenciamos em outras edições, teremos atrações locais que irão abrilhantar a nossa festa.

Quero aproveitar para convidar todos, de Feira e região, a participarem deste grande movimento, deste grande evento. Que a ExpoFeira certamente tornará um grande sucesso”, comentou o secretário.

