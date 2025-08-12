ExpoFeira reunirá 200 expositores e terá ampla programação em setembro

Exposição vai para sua 46º edição - Foto: Jorge Magalhães/PMFS

A cidade de Feira de Santana vai receber a 46ª edição da ExpoFeira, no Parque de Exposições João Martins da Silva, entre os dias 7 e 14 de setembro.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (12), o prefeito Zé Ronaldo (União Brasil) detalhou as principais atrações, investimentos e mudanças no evento, que deve receber cerca de 400 mil visitantes ao longo dos oito dias.

Estrutura ampliada e melhorias no acesso

Para este ano, o Parque de Exposições receberá pavimentação asfáltica em áreas estratégicas, como a entrada principal pela BR-324 e setores internos próximos ao “Caminho da Roça” e ao "Sindicato Rural". Também está em andamento a reestruturação do Redondel.

O estacionamento terá capacidade para 3 mil veículos. Já o transporte público contará com faixa exclusiva para ônibus, com pontos de embarque e desembarque em frente ao parque, diretamente na BR-324, evitando engarrafamentos, como os registrados no ano passado.

A ExpoFeira reunirá cerca de 200 comerciantes, entre estandes de concessionárias de veículos, frigoríficos, madeireiras, setor agrícola e produtos regionais.

A programação inclui Praça de Alimentação, Vila Gourmet, Espaço de Jogos, Espaço do Artesanato, Caminho da Roça, Feira Produtiva e a Caravana da Coragem.

Exposição de animais e competições

A expectativa é receber 300 criadores e milhares de animais, incluindo:

256 bovinos de argola

558 equinos

600 ovinos e caprinos

100 pôneis

Estarão presentes raças consagradas como Guzerá, Santa Gertrude, Mangalarga, Campolina, Pônei, Quarto de Milha, Dorper, Santinês, Boer, Anglo Nubiano, entre outras. Haverá julgamentos, workshops e treinamentos promovidos pelo SENAR, além de leilões presenciais e online.

Programação cultural e musical

Seguindo orientações dos próprios criadores para preservar o bem-estar animal, os shows musicais serão realizados apenas no Caminho da Roça e no palco da Vila Gourmet, com volume controlado.

As apresentações serão de bandas locais e forró pé de serra, contratadas pelos vencedores das licitações, sem custos diretos para a Prefeitura.

Segurança, fiscalização e serviços públicos

O evento contará com forte apoio de órgãos como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Governo da Bahia, PROCON, Superintendência de Trânsito e diversas secretarias municipais. A Secretaria de Saúde e a SESP também atuarão na limpeza, fiscalização de alimentos e serviços emergenciais.

Vale ressaltar que a ExpoFeira também conta com a parceria do Governo do Estado, mais um exemplo da aproximação entre a gestão estadual e o prefeito Zé Ronaldo.