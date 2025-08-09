SUSTO
Ex-prefeito de Feira de Santana passa por cirurgia de emergência
Colbert Martins Filho (MDB) recebeu diagnóstico durante um exame de rotina no Hospital Santa Isabel, em Salvador
Por Redação
O ex-prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho (MDB), passou por uma cirurgia de emergência, após ser diagnosticado com arritmia cardíaca durante um exame de rotina no Hospital Santa Isabel, em Salvador.
De acordo com informações do site Bahia na Política, o procedimento envolveu a implantação de um marca-passo. Ainda segundo a publicação, a intervenção cirúrgica foi bem-sucedida e ele já recebeu alta e está se recuperando em casa na capital baiana.
Nomeado
O ex-prefeito de Feira de Santana foi nomeado para o cargo de assessor especial da Secretaria de Governo de Salvador (Segov). Colbert, que é professor assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi cedido pelo governo do Estado para a gestão municipal até dezembro de 2026.
Colbert foi prefeito de Feira entre 2018 e 2024, chegando ao cargo pela primeira vez com a renúncia de José Ronaldo (ex-.DEM).
Pretensões políticas
Colbert Martins, que já foi deputado federal, tem articulado nos bastidores, segundo apuração do Portal A TARDE, uma nova candidatura à Câmara Federal nas eleições de 2026. Emedebista histórico, o político deixou recentemente os quadros do partido, após divergências políticas.
