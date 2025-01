Colbert Martins anuncia saída do MDB

Colbert deixará a prefeitura no final do ano - Foto: Divulgação | PMFS

Prestes a encerrar o mandato como prefeito de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, Colbert Martins deixará o MDB. A saída foi confirmada pelo próprio gestor, nesta sexta-feira, 20.

Colbert acusou a direção da sigla de "fechar as portas" para ele em momentos importantes. O gestor, que já era alvo de críticas dos correligionários, decidiu não seguir a legenda, que apoiou o então candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em 2022, fazendo parte do bloco de dissidentes.