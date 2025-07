Ex-prefeito de Feira, Colbert assume cargo na Prefeitura de Salvador

Colbert Martins deve assumir cargo na gestão de Salvador - Foto: Divulgação | Prefeitura de Feira de Santana

Prefeito de Feira de Santana entre 2018 e 2024, Colbert Martins Filho será nomeado para um cargo na estrutura da Prefeitura de Salvador. A informação foi confirmada pelo político, nesta quinta-feira, 3, em conversa com o Portal A TARDE.

Na quarta, 2, Colbert, que é professor assistente na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), foi liberado para a nomeação, em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo o DOE, ele estará cedido até o dia 31 de dezembro de 2026.

| Foto: Reprodução | DOE

"Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Salvador, até 31 de dezembro de 2026 [...] O servidor COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO, Professor Assistente e Médico, respectivamente, do Quadro de Pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, vinculada à Secretaria da Educação, e da Secretaria da Saúde, sem ônus para os órgãos cedentes", diz a publicação do DOE.

Procurado pelo Portal A TARDE, Colbert confirmou a ida para a Prefeitura de Salvador, mas afirmou que ainda não sabe qual será a sua função na administração municipal, o que será decidido pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

"Estou aguardando o prefeito para decidir essa posição. Existe isso sim, a liberação já aconteceu, eu estou aguardando aqui para definir essa posição, que não foi definida ainda", afirmou. o ex-prefeito de Feira de Santana.

Colbert Martins

Nascido em outubro de 1952, Colbert Martins Filho começou na política em 1991, quando assumiu o mandato como deputado estadual. Em 1997, o feirense se tornou deputado federal, permanecendo no cargo até 1999. Ele ainda esteve em Brasília em outras duas legislaturas.

Em 2016, Colbert foi eleito vice-prefeito de Feira, na chapa encabeçada por José Ronaldo (Ex. DEM). Com a renúncia do titular para disputar o governo da Bahia, nas eleições de 2018, o político assumiu a prefeitura da cidade, sendo reeleito em 2020.

Considerado um dos principais nomes da política de Feira de Santana, Colbert Martins Filho se filiou ao MDB em 1980, permanecendo até 1997, quando foi para o antigo PPS, hoje Cidadania, onde ficou até 2007, ano em que retornou para o primeiro partido.