Advogado revela recusa de Mauro Cid para trocar de defesa

Mauro Cid teria rejeitado ideia de trocar de advogado - Foto: Felipe Sampaio | STF

O advogado Eduardo Kuntz, que defende o coronel Marcelo Câmara, que atuou como assessor de Jair Bolsonaro (PL), revelou que procurou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, após saber do possível desejo de mudança do militar na sua defesa no inquérito da trama por tentativa de golpe de Estado. O réu, no entanto, teria rejeitado a ideia.

Kuntz revelou à Polícia Federal, em depoimento realizado na última semana, que ao conversar com Cid na sede da PF, em Brasília, para saber sobre a possibibilidade de troca, ouviu do tenente a seguinte frase: "Essa pica é minha", pedindo que ele assumisse a defesa de outro envolvido na trama.

Troca de mensagens

Ainda no depoimento, Kuntz teria admitido que conversou com Mauro Cid por uma conta usada pelo ex-ajudante de ordens no Instagram. Como consequência, o advogado tenta reverter a delação do militar.

Na última semana, Mauro Cid afirmou, em depoimento para a PF, que acreditava que advogados dos réus responsáveis pela trama golpista teriam tentado obter com seus familiares informações sobre a sua delação.