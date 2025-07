Alexandre de Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro

Alexandre de Moraes rejeitou pedido da defesa de Bolsonaro que visava anular delação de Mauro Cid - Foto: Reprodução | STF

O pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para anexar documentos que poderiam invalidar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid na ação de tentativa de golpe de estado foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Conforme já ressaltado inúmeras vezes, não será admitido tumulto processual e pedidos que pretendam procrastinar o processo. O curso da ação penal seguirá normalmente, e a Corte analisará as questões trazidas no momento adequado", afirmou Moraes.

Segundo os advogados de Bolsonaro, o tenente-coronel teria ferido um dos termos do acordo ao divulgar informações sigilosas sobre o que foi dito aos investigadores, em um perfil falso em rede social. À Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens negou essas afirmações.

A ação penal envolvendo a trama golpista para manter o ex-presidente no poder mesmo após derrota nas urnas está na fase final no STF. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, encerou a chamada fase de instrução processual e determinou a abertura das alegações finais.