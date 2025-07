Ao lado de Bolsonaro, Malafaia diz que direita é "prostituta e vagabunda"

Malafaia se revoltou contra segmentos da direita que, na visão dele, é prostituta e vendida. - Foto: AFP | Miguel SCHINCARIOL

Diante de um público muito abaixo do esperado, na manifestação 'Justiça já', o pastor Silas Malafaia, que se apresenta como organizador dos atos em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030.

No alto do carro de som, ao lado de Bolsonaro, Malafaia não escondeu sua revolta com a baixa adesão. Segundo dados da Universidade de São Paulo (USP), apenas 12 mil apoiadores estiveram no ato, quase quatro vezes menos que os 44,9 mil estimados em 7 de abril deste ano.

"Temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende", disse Malafaia, destacando, porém, que há uma 'direita séria e verdadeira', mas que ' grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão'.

Pré-candidatos

O ato na avenida Paulista também contou com governadores aliados de Bolsonaro, incluindo nomes cotados na disputa presidencial do próximo.

Romeu Zema (Novo/Minas Gerais) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram alguns dos possíveis candidatos ao Planalto que estiveram na Paulista. Jorginho Mello (PL/Santa Catarina) e Cláudio Castro (PL/Rio de Janeiro) completaram a lista de governadores.

Assista vídeo