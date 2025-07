Bolsonaro mira metade do Congresso para fazer 'revolução'; veja

Bolsonaro participa de ato na Paulista - Foto: Miguel Schincariol | AFP

Presente no ato promovido por apoiadores na avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, ao discursar, que consegue mudar os rumos do país, caso tenha metade do Congresso Nacional.

Bolsonaro, que está inelegível até 2030, disse que não precisa ocupar novamente o Palácio do Planalto para atingir seus objetivos políticos, e explicou como funcionaria o processo.

"Se me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente. Com essa maioria elegemos nosso presidente do Congresso Nacional. Maioria das comissões de peso no Senado e Câmara. Nas sabatinas decidimos quem prosseguirá", disparou Bolsonaro, que continuou.

"Digo mais, nem preciso ser presidente. Valdemar me mantendo presidente de honra do PL, nós faremos isso por vocês. [...] Apelo aos três poderes da República: sentem e conversem, pacifiquem o Brasil. Não quero crer que seja vingança de uma pessoa ou de outra. Queremos um Congresso altivo, um STF respeitado, Executivo trabalhando para o bem-estar do povo", completou.

Bolsonaro será candidato?

Presidente da República entre 2019 e 2022, Jair Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2023, por prática de abuso de poder.

Apesar da condição, Bolsonaro tem se colocado como pré-candidato a presidente em 2026. A tendência, segundo aliados, é que ele indique algum familiar para representar o clã nas urnas.