Lula ganha o mesmo salário que deputados e senadores; saiba quanto

Hugo Motta, presidente da Câmara, Lula e Davi Alcolumbre, presidente do Senado: mesmos salários - Foto: Ricardo Stuckert

Deixando de lado residência oficial, verbas de gabinete, assessores e demais vantagens, a diferença entre o salário do Presidente da República, deputados e senadores é exatamente nenhuma. Lula não ganha de salário, nem um centavo a mais que o deputado menos conhecido da Câmara.

O valor de R$ 46.366,19 corresponde ao teto constitucional, o máximo que um servidor público pode receber de vencimentos, que vale para os 11 ministros do STF, 38 ministros do Executivo, o presidente, os 81 senadores e os 513 deputados federais.

As exceções que "furam o teto"existem, como quando um servidor específico acumula aposentadoria com o cargo atual. Até mesmo governadores podem receber o teto, mas dependem de leis própria estaduais. No Brasil, só o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) tem salário igual ao teto.

O menor salário ente os governadores é de R$ 21.868,14, do governador Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro. Entre os prefeitos de capitais, Paulinho Freire (União Brasil), de Natal, Rio Grande do Norte, tem o maior salário: R$ 41.600,00. O menor, de R$ 19.217,12, é o do prefeito e Vitória, Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos).