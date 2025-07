Ato com Bolsonaro tem pouco público e aliado culpa 'fim de mês'

Ato deste domingo, 29, teve público menor - Foto: Miguel Schincariol | AFP

O ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 29, teve um publico menor do que as últimas manifestações no mesmo lugar.

Ao jornal Folha de S. Paulo, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara dos Deputados, admitiu um menor número de bolsonaristas no ato, mas justificou que a redução ocorreu porque o encontro aconteceu no final do mês. Segundo a Universidade de São Paulo (USP), 12,4 mil pessoas estiveram presentes.

"Acho interessante quem fala que está mais esvaziado. Realmente, é o penúltimo dia do mês, o nosso povo vem sempre pagando passagem, mais as despesas de Uber", afirmou o deputado.

Bolsonaro sobe o tom

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom durante seu discurso na avenida Paulista.

Bolsonaro, que chegou a chamar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ladrão, afirmou que conseguiria deixar país da maneira que acha correta se tivesse metade do Congresso Nacional ao seu lado.

Bolsonaro não pode, até o momento, ser candidato a presidente da República. O ex-chefe do Planalto permanece inelegível até 2030.