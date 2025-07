Alex Santana desiste de reeleição e mira chapa majoritária

- Foto: Divulgação

O deputado federal Alex Santana (Republicanos) informou que não irá se candidatar à reeleição durante o próximo período eleitoral em 2026. A ideia do parlamentar é compor a provável chapa majoritária na posição de vice da candidatura de ACM Neto (União Brasil).

A estratégia é repetir a composição de 2022, quando o Republicanos, através de Ana Coelho, ocupou a vice na candidatura que foi derrotada pelo agora governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em nota divulgada por sua assessoria, Santana afirmou que a decisão "trata-se de uma escolha estratégica e alinhada ao projeto político do Republicanos na Bahia, que visa ampliar sua representatividade e fortalecer a base de apoio à oposição no estado".

Com dois mandatos como deputado federal, Alex Santana é pastor da Assembleia de Deus e tinha buscado um trabalho de consolidação da sua base eleitoral no interior da Bahia com o envio de emendas parlamentares.



Outra possibilidade aventada é que o prefeito de Feira, José Ronaldo (União Brasil), ocupe o posto de vice, constituindo uma chapa "puro-sangue", o que desagradaria os partidos aliados.



O bloco de oposição sonha também com a possível chegada do senador Angelo Coronel (PSD), que está na base governista, e com uma aliança com o ex-ministro João Roma (PL) para compor as duas vagas para o Senado.