Éden sai em defesa de Lula em embate com o Congresso; veja

O presidente do PT baiano, Éden Valadares, saiu em defesa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem enfrentado dificuldades na relação com o Congresso Nacional nas últimas semanas. A declaração ocorreu durante o desfile de comemoração da Independência da Bahia, nesta quarta-feira, 2.

O mais recente embate entre Executivo e Legislativo ocorreu na última semana, com a derrubada do decreto presidencial que garantia o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Após o episódio, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), subiram o tom nas críticas a Hugo Motta (Republicanos), que preside a Câmara dos Deputados.

"Eu acho que o governo não está atuando olhando para pesquisa de opinião pública sobre desgaste, ou não. Há uma necessidade, diria até moral, de fazer uma reforma tributária que faça justiça fiscal para o país. Não podemos ser o país em que os pobres sustentam o estado brasileiro, e os super-ricos pouco contribuem", destacou Éden, ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

O dirigente petista ainda afirmou que o decreto de Lula tem como foco apenas os chamados 'super-ricos.

"O decreto de Lula sobre o IOF atingia quem fazia remessas de dólares para o exterior, quem tem previdência privada acima de R$ 600 mil por ano, não era o pobre. Quando a oposição diz ser contra a criação de novos impostos, estão mascarando a posição deles", disparou.

Civilidade

Éden Valadares ainda afirmou ao Portal A TARDE que, apesar do crescimento da tensão entre governo e Congresso, a discussão ainda ocorre dentro de cenário democrático e civilizado.

"Tem uma tensão, mas ainda está dentro da civilidade. Vivemos em um sistema tripartite em que os poderes têm que conviver. Um não deve invadir a primazia do outro, e está tudo dentro ds regra do jogo. O presidente Lula está certo e foi eleito para isso [...] O nome disso é justiça", afirmou.