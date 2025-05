PT Bahia: Tássio Brito forma maioria para presidência do partido

PT Bahia - Foto: Divulgação

Parte da ala do Partido dos Trabalhadores (PT) Bahia que resistia ao nome do secretário de Finanças, Tássio Brito, recuaram nesta sexta-feira, 9, e celebraram a inscrição do afilhado político do senador Jaques Wagner para a presidência estadual da sigla.

Cinco nomes que estavam postos para a corrida eleitoral interna desistiram do posto em prol da candidatura de Tássio, que oficializou o seu nome na disputa hoje.

“Tenho total consciência e convicção do papel que vocês estão, com tanta confiança, ofertando para que eu ocupe nesse momento. Não é um papel qualquer, é o papel de dirigir o partido que carrega os sonhos dos trabalhadores e das trabalhadoras”, disse.

Durante discurso, o postulante menciona a confiança que o congressista mantém em torno do seu nome e fala sobre a importância do partido.

“Quero falar do orgulho e da responsabilidade que tenho quando vejo o senador Jaques Wagner dizer para o conjunto da militância petista que ele identifica que tenho capacidade para conduzir o processo de dirigir o partido. Wagner é a maior liderança que o PT produziu na Bahia, uma referência de construção política para nós. E essa capacidade e responsabilidade que ele tem com o partido é algo que alimenta muito a nossa alma. A convicção que ele tem que este partido não é de uma geração, é o partido de uma classe, da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora não se encerra em uma geração. E o nosso objetivo é organizar e construir as lutas e sonhos do nosso povo”, concluiu.

Presente no momento, o atual dirigente do PT Bahia, Éden Valadares, enfatizou que toda a direção vai trabalhar para fazer o PED mais amplo e mobilizado da legenda.

“Com mais participação da base, mais democrático e mais transparente da história do PT para mostrar a vitalidade e a força do partido. Que partido consegue mobilizar quase 400 cidades em toda a Bahia, e chamar sua base, seus filiados, militantes, para participar livremente em decidir os rumos do partido, elegendo suas gerações municipais, estaduais e nacionais? Então, é um partido muito vivo, muito forte, graças a essa nossa militância. Então, muito orgulho do PT, esperamos trabalhar muito para fazer desse, insisto, o maior e melhor PED da história do partido”.

Na ocasião, o chefe de gabinete do senador Wagner, Lucas Reis, relembrou a atuação de Tássio durante a campanha do então governador Jerônimo Rodrigues (PT), em 2022.

“Tássio tratou tudo com muito diálogo, alinhamento e quero dar esse testemunho do quanto ele foi muito razoável, competente e cumpridor de tudo que combinamos e precisávamos combinar para eleição do governador Jerônimo. Portanto, nós da Renova CNB não temos dúvida do apoio à sua candidatura e do quanto vamos contribuir com a sua gestão”, declarou.

Saiba quem é Tássio Brito

Tássio Brito é oriundo do movimento estudantil, foi coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UESC e vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE). No PT, Tássio tem importantes experiências como dirigente municipal do partido em Itabuna, vice-presidente e agora secretário de Finanças do PT Bahia.

Éden fora da disputa

Atual presidente do diretório estadual do PT, Éden Valadares, não será candidato à reeleição para o cargo, que comanda há seis anos. A decisão foi tomada por ele após indecisão e consultas com familiares e correligionários. A declaração foi dada com exclusividade ao Portal A TARDE.

Defensor da renovação de quadros políticos do partido, inclusive no comando da sigla, Éden falou em "ciclo cumprido" e que a hora é de dar oportunidade ao novo. Éden já vinha tratando do assunto publicamente desde o início do ano, mas enfatizava que a decisão só sairia após o Carnaval.