Polícia Federal ouve assessor de Bolsonaro nesta quinta

Tércio Arnaud Tomaz e Bolsonaro - Foto: Facebook/Reprodução

Tércio Arnaud Tomaz, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será ouvido nesta quinta-feira, 3, em depoimento pela Polícia Federal. A oitiva está marcada para 15h, na sede da corporação, em Brasília.

Conforme apuração da CNN, ele prestará esclarecimentos no âmbito do inquérito das fake news, que investiga a disseminação de conteúdo falso na internet e ataques a ministros e instituições.

Tércio foi assessor de Bolsonaro e cuidava das redes sociais do político logo no começo da gestão e integrava o chamado "gabinete do ódio", grupo de comunicação comandado pelo vereador e filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

A equipe funcionava supostamente dentro do Palácio do Planalto, durante a gestão Bolsonaro, para espalhar notícias falsas e atacar adversários do ex-presidente.

Tércio Antes, trabalhou no gabinete de Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no cargo de auxiliar de gabinete.