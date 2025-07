Brasil assume presidência do Mercosul

Cúpula do Mercosul na Argentina - Foto: Luis Robayo/ AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu, na manhã desta quinta-feira, 3, a presidência do Mercosul, que recebeu do argentino Javier Milei.

Conforme as regras do Mercosul, há um revezamento semestral na direção do grupo formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — a Bolívia está na fase final do processo de adesão.

Na chegada, Lula foi recebido pelo anfitrião, assim como os demais chefes de Estado, conforme determina o protocolo, e os dois trocaram apertos de mão cordiais.

Diante das divergências ideológicas dos presidentes, Brasil e Argentina mantêm uma relação pragmática desde a posse de Milei, conduzida pelas respectivas chancelarias e demais ministérios.

Viagem à Argentina

Esta é a primeira vez que Lula vai à Argentina desde a posse de Milei, em dezembro de 2023. Apesar das relações diplomáticas de proximidade entre os países, os dois presidentes ainda não tiveram uma reunião reservada de trabalho e costumam trocar críticas.