Congresso tenta manobra para garantir emendas antes de 2026

Congresso articula para adiantar pagamento de emendas - Foto: Jonas Pereira | Agência Senado

O Congresso Nacional articula a aprovação da antecipação do calendário de execução das emendas parlamentares por parte do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ideia é receber os valores antes da eleição de 2026.

A ideia, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, é usar os recursos para fortalecer os deputados e senadores que disputarão o pleito do próximo ano. Recentemente, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), descumpriu um acordo que havia selado com o PT ao não entregar a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 para a sigla.

A relatoria do projeto era considerada essencial para o partido, uma vez que o texto versa sobre o orçamento que será disponibilizado ao Executivo no ano seguinte. A LDO acabou ficando nas mãos de Gervásio Maia (PSB-PB).

IOF e embates

A derrubada do decreto presidencial que estabelecia mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), na última semana, deu origem a um novo embate entre o governo Lula e o Congresso.

Nos últimos dias, Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aumentaram o tom nas críticas ao parlamento, e sinalizaram a possibilidade de judicialização do tema, indo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não há nenhuma questão econômica nem política envolvida. A questão é eminentemente jurídica e natural da democracia. Mas quem saiu da mesa de negociação não foi o Executivo. Nós estávamos na mesa, saímos da mesa imaginando que o encaminhamento estava ok, e fomos surpreendidos por não sermos chamados novamente", afirmou o ministro em coletiva de imprensa, durante agenda em Buenos Aires, na quarta-feira, 2.