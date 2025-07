Bahia aprova R$ 1,5 bilhão em projetos para impulsionar a economia

Investimentos irão alcançar cidades do interior - Foto: Mário Marques/Ascom SDE

O estado da Bahia vai receber mais de R$ 1,5 bilhão em novos aportes privados, aprovados nesta quinta-feira, 3, durante a terceira reunião dos Conselhos Deliberativos dos programas Desenvolve e ProBahia, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Ao todo, 34 projetos empresariais foram autorizados a operar com incentivos fiscais, beneficiando diretamente 20 municípios baianos. Com a medida, o governo estadual espera a criação de cerca de 1.300 postos de trabalho diretos. As propostas envolvem desde a instalação de novas unidades produtivas até a modernização e expansão de empreendimentos já existentes, reforçando o compromisso da gestão com a interiorização do desenvolvimento econômico.

De acordo com a SDE, a aprovação dos projetos reforça a confiança de empresários no ambiente de negócios da Bahia, que se mostra cada vez mais competitivo e propício ao crescimento industrial. Os incentivos oferecidos visam fortalecer a economia local e ampliar a geração de emprego e renda em diversas regiões do estado.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, que preside o colegiado, destacou a importância das aprovações para o fortalecimento da economia regional e reafirmou o compromisso com a atração de novos empreendimentos.

“A aprovação desses projetos reafirma o papel da Bahia como um dos estados mais atrativos para investir no país. Nosso compromisso é continuar promovendo um ambiente de negócios seguro, transparente e ágil, que estimule a geração de empregos e o desenvolvimento equilibrado entre as regiões. A SDE, sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, tem trabalhado para transformar oportunidades em resultados concretos para os baianos, e esta reunião é mais uma demonstração disso”, afirmou o gestor.

As propostas contemplam empreendimentos voltados à implantação, ampliação, modernização e aquisição de ativos fixos em diferentes setores da economia, que vão do agronegócio à indústria de transformação. Entre os destaques estão as áreas de bioenergia, agroindústria, alimentos, produtos veterinários, refrigeração, pescados e metalurgia.

Os investimentos irão alcançar cidades do interior, como Barreiras, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Maiquinique e Muquém do São Francisco, além de importantes centros urbanos como Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho.