Banco do Nordeste vai financiar esgotamento sanitário na Bahia

Além de Jerônimo, ato de assinatura contou com presença de outros gestores - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

Um contrato de financiamento foi firmado entre o Governo do Estado e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que garante a ampliação e implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Amargosa, Ribeira do Pombal e Senhor do Bonfim. O investimento total é de aproximadamente R$ 437 milhões, dos quais R$ 349,4 milhões serão financiados pelo BNB

Em Amargosa, vai ser implantado um sistema de esgotamento sanitário com recursos da ordem de cerca de R$ 179 milhões. Já em Ribeira do Pombal, o valor destinado à implantação do sistema é de R$ 157,2 milhões. Em Senhor do Bonfim, as obras serão realizadas na segunda fase de ampliação do sistema já existente, com investimento estimado em R$ 101 milhões.

Durante o evento, realizado no Parque da Bolandeira, na sede da Embaixada, o governador destacou a importância do investimento para a população do interior.

“Três municípios importantes que não contam praticamente com nenhum esgotamento sanitário. E com isso estamos tratando de um investimento estruturante, que vai transformar a realidade de milhares de famílias, gerar emprego, bem-estar das pessoas e levar água de qualidade para a população”, afirmou Jerônimo.

Além de Jerônimo, o ato de assinatura contou com a presença da titular da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Larissa Moraes, e do diretor financeiro e de crédito do BNB, Wanger Rocha, além de prefeitos e autoridades dos municípios beneficiados.

As intervenções fazem parte de uma iniciativa voltada para a melhoria das condições sanitárias e de saúde pública nas regiões contempladas, contribuindo também para a preservação ambiental e a qualidade de vida da população. A iniciativa será realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), com o objetivo de ampliar a cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, beneficiando mais de 130 mil pessoas.

As obras, vão ser iniciadas ainda em 2025, e estão homologadas com as metas do novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços até 2033. As obras serão executadas após o cumprimento das condicionantes legais e ambientais, com cronograma de licitação e ordem de serviço previsto para serem concluídas ainda em 2025.

A secretária Larissa Moraes ressaltou que os recursos obtidos via financiamento bancário refletem o compromisso do Governo do Estado com a universalização do saneamento básico.

"Um dos nossos maiores desafios é implantar esgotamento sanitário nos municípios. Esse investimento mostra que o Governo do Estado está cada vez mais correndo atrás do prejuízo, porque a gente tem sim um marco de saneamento para chegar. É um passo essencial para garantir mais dignidade e melhores condições sanitárias aos baianos", indicou.

De acordo com Wanger Rocha, "a missão do Banco do Nordeste é tratar do desenvolvimento econômico e social da região. Essa é uma obra importante e o Banco do Nordeste se sente honrado em participar. Este financiamento reafirma o papel do BNB como agente de transformação social, especialmente nas regiões onde há maior necessidade de investimentos em saneamento", disse.

Getúlio Sampaio, prefeito de Amargosa (PT), exaltou a decisão.

“Esse investimento que o Governo do Estado está realizando neste momento em Amargosa é de fundamental importância. Trata-se de um marco na história do município.

O gestor da Ribeira do Pombal, Eriksson Silva (MDB), endossou a decisão.

"Vai ficar na história de Ribeira do Pombal. Uma obra de mais de 90% que vai trazer mais qualidade de vida e saúde para o nosso município", declarou o prefeito, Eriksson Silva.

Já o prefeito do Senhor do Bonfim, Laercio Júnior (União Brasil), agradeceu à Embasa e ao governador, o investimento”.