Justiça mantém suspensão de mandatos de prefeita e vice de Cansanção

Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB) - Foto: Reprodução | Facebook

A Justiça eleitoral manteve a cassação dos mandatos da prefeita de Cansanção, nordeste da Bahia, Vilma Gomes (MDB), e do vice, Rodrigo Pereira (PT), por abuso de poder econômico e político.

O processo foi movido pelos advogados da candidata à Prefeitura do município e derrotado nas últimas eleições municipais, Thaynara Pereira (Avante).

A Justiça apontou que a Prefeitura de Cansanção cometeu excessos, já no final da gestão de Vilma Gomes, com a contratação dos primeiros servidores públicos em ano eleitoral, além de aumentar o número de matrículas no Programa de Educação de Jovens (EJA) com o objetivo de obter mais repasses federais.

O Ministério Público Eleitoral, entendeu que houve um excedente de 600 contratações, consideradas irregulares pelo órgão.

“Descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado”, diz a nova sentença.