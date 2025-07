Lula vai à Argentina e visita ex-presidente condenada

Cristina Kirchner e Lula - Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi autorizado a visitar a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner nesta quinta-feira, 3, no apartamento onde a aliada cumpre prisão domiciliar por corrupção, em Buenos Aires.

O pedido do encontro foi feito pelos advogados de Cristina.

Lula chegou à capital argentina na quarta, após sair da celebração da Independência da Bahia, em Salvador.

Ele ficará até quinta para a cúpula do Mercosul, da qual também participará o presidente argentino, Javier Milei - desafeto de Cristina, que é crítica ferrenha do ultraliberal.

Lula na Bahia

A agenda de quarta do presidente foi no desfile cívico do 2 de Julho, data em que marca a Independência do Brasil na Bahia. Por questões de segurança, o presidente embarcou no cortejo em frente ao Colégio Soledade, às 9h55 desta quarta.

Acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do governador Jerônimo Rodrigues (PT), da primeira-dama Janja e da comitiva estadual, o petista passeou pelas ruas da Soledade, em Salvador, em cima de uma caminhonete (Fiat Toro), modelo 4x4, que estampava as bandeiras do Brasil e da Bahia.