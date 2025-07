Bancada do PL já tem posição definida sobre caso Zambelli na Câmara

Carla Zambelli - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

A bancada do PL na Câmara dos Deputados, formada por 88 deputados, votará contra a perda de mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), conforme informou, nesta quarta-feira, 2, o líder da sigla na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ).

De acordo com o parlamentar, a orientação é do presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

“A liderança do PL, inclusive temos orientação do nosso presidente do partido, que no momento oportuno, como líder do partido eu vou reunir toda a nossa bancada, e nós fecharemos questão, com toda a nossa bancada, para votar pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli”, disse, durante coletiva de imprensa.

Sóstenes disse ainda que não conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre qual orientação adotar, no entanto, reforçou que Costa Neto não daria nenhuma ordem sem o aval do ex-presidente.

Foragida

A parlamentar, que está foragida, já está há 22 dias na lista de difusão vermelha da Interpol após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar sua prisão por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto.

Condenação

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invasão a sistemas do CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. Após a decisão, a parlamentar fugiu para a Itália.

A decisão foi por unanimidade pela Primeira Turma do STF. De acordo com a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.